理文出征 平常心爭亞協盃

領軍多年學懂改變

陳曉明由「心」教起

2011年初的亞協盃，陳曉明帶領天水圍飛馬出戰F組分組賽，最後兩仗多取1分已可出線，卻兩連敗功虧一簣。他承認當年出局經歷，改變了他現在執教理文4季的管理手法：「以前我很着重以技術、戰術及體能改變球員，每課訓練想灌輸很多資訊，亦很bossy（專橫），像軍隊式要球員執行指令。經歷在飛馬未竟全功，會在失敗中反思原因及自己有何做得不好。近年相比以前是多了和球員溝通，多了研究運動心理學，在訓練會安排冥想環節。這是人的成長，也是我10年來的改變，教波不止是教波，而是人事管理。」

失敗中汲經驗 研究運動心理學

盼麾下拚盡 不論勝率多少

今屆亞協盃在富力R&F退賽後，理文以替補身分參加附加賽，再因澳門球隊退出直入分組賽，首名出線後於跨區4強抽籤獲輪空而直入決賽。陳曉明承認，理文在過去大半年亞協盃也許身處有運氣或順境一方，縱使今次出發前面對重重困難，包括接連颱風令兩場賽事取消，但他稱現時心態很正面，讓一切「go with the flow」，「現只希望球隊一條心拚盡，順利完成比賽。雙方實力是有明顯差距，但如果問大家理文有多少機會贏，10%還是20%？如說得出即至少仍有10%，我們就會向着這10%努力」。

球員樂見更願交流 拉近關係

38歲老將李康廉與陳曉明在多間球會共事多年，他亦笑言過去球員很少及害怕跟對方溝通，但現在即使是年輕球員，也願意多交流，「當年球員和他的關係是有段距離，但近年明顯多了很多交流，球員有問題時都願意立即與教練交談」。

文：余瑋、圖：楊柏賢