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2021年10月16日星期六
摘金過後 張家朗懷初心再出發 訓練依舊心態不變 笑言「奧運冠軍都係人呀」
車路士打吡征「黑馬」賓福特
雲尼亞里領屈福特首擊迎紅軍 目標護級
柏迪續約巴塞4年 90億違約金破隊史紀錄
拉芬夏起孖領巴西炒烏拉圭穩居首
湖人季前賽全敗 9年來最差
體壇快訊：道奇闖MLB國聯決賽
SAT周六體育直播
理文出征 平常心爭亞協盃
老將李康廉冀助後輩成長 「要做自己」
相隔十載 袁皓俊再征亞洲賽擔大旗
理文16小時飛抵烏國 明赴比賽城市
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【明報專訊】（請看附圖）
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摘金過後 張家朗懷初心再出發 訓練依舊心態不變 笑言「奧運冠軍都係人呀」
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