體壇快訊：道奇闖MLB國聯決賽

細恩領國米倒戈拉素

意甲冠軍國際米蘭在明晨作客拉素，主帥施蒙尼恩沙基及前鋒祖亞昆哥利亞將首度倒戈，細恩稱希望是役能在看台前向「藍鷹」球迷答謝致敬。主隊射手恩莫比尼早前國際賽因傷退隊，但已復操數日，料是役可披甲。AC米蘭跟接迎戰維羅納，亦預期有伊巴謙莫域復出。

F1明年續停辦中國站

國際汽聯（FIA）昨落實明年世界一級方程式賽車（F1）賽程，原定4月下旬舉行的中國站連續3年因疫情取消，改由意大利伊莫拉賽車場舉行艾米利亞羅馬涅站。日本、新加坡、澳洲及加拿大站將回歸。FIA亦提交賽例修改初稿，防止8月比利時站僅賽兩圈的情况重現。

查比雅晉印賽4強寫歷史

突尼斯球手查比雅昨以7：5、6：3擊敗愛沙尼亞的干達域，打入印第安韋爾斯大師賽女單4強，將與西班牙的巴杜莎爭入決賽。勝仗亦令查比雅的排名積分超越賓絲、大坂直美等最少4名球手，在下周成為首位打入網球單打前10的阿拉伯地區球手。