摘金過後 張家朗懷初心再出發 訓練依舊心態不變 笑言「奧運冠軍都係人呀」

張家朗東奧後的生活，其實也頗為曲折離奇。7月26日贏得花劍個人賽金牌，8月1日戰罷團體賽，馬上收拾行裝，從東京直飛深圳隔離21天，準備趕赴天津全運賽場前一天，卻因半月板受傷趕返香港治療。每個祝捷活動，他統統錯過了，直至今天起才亮相銅鑼灣，一連數天與民同樂。趕在忙碌行程前相約他訪問，地點依舊是體院的劍擊館。他坐下來回憶港人睽違26年的場面，笑說感覺仍是那麼不真實，「渴望這麼久，終於得到了，但得到後，感覺又不實在。大家奇怪我贏的一刻為何如此冷靜，其實我是不敢相信，未反應過來」。

為外界目光緊張 喜見金牌換資源

靜靜地回到香港養傷，家朗透露半月板已無大礙，本周亦已重投訓練，前天還上載體能環節片段，卧舉120公斤痛苦無比。他笑說其實除了走在街上，間中有人認出要求合照，其實生活都沒太大分別，就連爸媽都極為冷靜，沒有任何佈置，只是大家簡單吃頓飯慶祝。還記得他奪金戰鞋的金句嗎？「Don't lose your way」，這種千篇一律的運動員生活，仍是這個奧運冠軍的追求，「奧運冠軍都係人，教練對我說，你那天發揮得好，難保下次發揮好的會是對手。未來遇上更多挑戰時，我只會繼續奧運時的心態，相信自己、盡力發揮」。

能夠心無旁騖地堅持故我，某程度上是家朗心中的烏托邦，大大小小的劍擊網站列出檔案，依舊為他冠上奧運冠軍頭銜。一向內斂的他不得不承認，面對目光依舊是最艱難一環，「當然會為未來的公眾活動而緊張，但亦明白大家都在為我高興，而且能令更多小孩投身這項運動，甚至港隊有新劍館的希望，都是這塊金牌帶來的意義」。家朗也坦承難免成為對手目標，但他深信隊內競爭與教練扶持，仍能引領他步向更高層次，「特別是阿Nic（崔浩然）回來了，隊內有更多不同類型劍手，近期訓練強度亦明顯更高」。

放眼亞運爭金 世界賽冀入三甲

多項花劍國際賽因疫情取消，家朗最快待12月才出征迪拜。經歷東奧前疫下閉門苦練的磨人歲月，他透露港隊屆時或留守海外集訓半年，避免回港隔離21天等同廢了武功，或待明年亞洲賽前才回港。踏過奧運頒獎台最高階，投身全職劍手行列僅7年的他，如今放眼兩項大賽再與兄弟追夢，「最近期當然是明年亞運，我們的團體排名屬亞洲第一，上屆亦獲得銀牌，自然希望再有突破。至於世界賽三甲，都會是我的奮鬥目標，所以特別期待重返賽場，找出弱點再加以改善」。

記者：鄭嘉慧、攝影：楊柏賢