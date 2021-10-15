理文如期征亞協跨區決賽 赴烏國前完成檢測 陳曉明：感恩本地體育獲重視

理文於6月底在亞協盃東亞區分組賽首名晉級後，將於下周三香港時間晚上9時在烏茲別克出戰亞協盃跨區決賽，面對烏茲別克球會拿薩夫，爭逐下月5日的亞協盃決賽席位。

颱風「圓規」離港後，理文如期今日凌晨登機出發，清晨到達韓國仁川國際機場後，將轉機前往烏茲別克首都塔什干，預計今日傍晚抵步。理文主教練陳曉明透露，受當地火車班次問題，球隊要逗留塔什干兩晚，才可乘火車前往比賽場地城市卡爾希，預計下周日到達後，在賽前料可在當地安排3課操練。

18天沒比賽 下周日抵比賽城市

理文在出發前的兩場菁英盃，包括前晚對標準流浪，最終都因天氣而取消，上次比賽已是本月2日對東方龍獅，換言之跨區決賽前18天都沒有比賽。陳曉明表示，前晚最終在將軍澳足球訓練中心安排操練，以保持球員狀態，並透露原定前日進行的登機前檢測，最終檢測公司在昨日公眾假期特意派員在早上安排檢測，並即日有結果，由此感恩本地體育獲得重視，令球隊行程得以如期出發。

點兵沿用分組賽陣容 洛迪古斯續落選

球隊昨公布20人出征名單，沿用分組賽時註冊的「3+1」外援及亞援，3名外援分別為後衛荷西安祖、中場亞哥斯達及前鋒基華尼頓，亞援則是翼鋒金承龍。前鋒洛迪古斯再次落選，21歲翼鋒張憙延則將於月底代表港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽。陳曉明解釋，考慮到是役作客料偏重防守，前場需要反擊好手多於支點鋒將，故維持分組賽時的陣容名單。

（亞協消息）