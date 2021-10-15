足壇快遞：陳俊樂宴客 廣州城出局

加國大勝世盃外搶先機

世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，加拿大隊昨於主場以4：1大勝巴拿馬隊，以2分反壓對方升上第3位，在前3名出線決賽周下搶先機。至於墨西哥隊則作客以2：0擊敗同樣有球員領紅被逐的薩爾瓦多隊，6戰4勝2和得14分續居首，以3分領先同日贏波的次席美國隊。

羅渣里奧回巢掌聖保羅

巴甲球會聖保羅昨宣布，委任球隊名宿門將羅渣里奧接任新帥，接替離任的基斯普。後者今年2月接手該會，雖曾領軍贏得聖保羅省聯賽冠軍，但在今季巴甲25戰僅得30分，暫列第13位，落後榜首的明尼路多達26分之餘，僅以4分領先尾三的降班區球隊利斯菲體育會。聖保羅今早在聯賽迎戰施亞拉。

威爾斯國腳患癌無限期休戰

英冠榜首球會般尼茅夫昨證實，陣中主力中場大衛布魯克斯（圖）患上第2期淋巴癌，目前正接受治療，將會無限期休戰。這名24歲威爾斯國腳早前突然因病退出國家隊最新一期國際賽名單。