紐卡素傳冬窗斟華拿 舒維爾盼球迷理性

紐卡素被特阿拉伯的公共投資基金（PIF）及英國女商人絲塔維莉收購後，連來不斷傳出羅致球星的消息，最新是去夏由RB萊比錫轉會車路士的迪姆華拿，其經理人已被「喜鵲」接觸，使這名25歲德國國腳在明年初或離開「藍戰士」。他近兩季上陣60次只入14球，表現備受車路士球迷批評，連他自己曾承認表現未合乎球迷期望。此外，據報李斯特城領隊羅渣士已拒絕接掌紐卡素。

英媒料未來4年轉會支出僅10.7億

紐卡素中場舒維爾成為球會易主後首個開腔球員，他稱需為此事與球迷慶祝，並明白支持者渴望擁有美斯和基利安麥巴比，但也承認「事情不可能一下子就改變，我們必須保持理性」，似乎與《電訊報》的報道不謀而合。

該報指紐卡素不會即刻大灑金錢，而是希望球會能漸進式發展，首要的是投資青年軍發展，改善球會設施，任命體育總監，為長期成功奠定基礎，而未來4年僅合共只投資1億鎊（約10.7億港元）擴軍，即平均每年2500萬鎊（約2.7億港元），與今夏該會的轉會窗支出相若，料與球迷期望有落差。