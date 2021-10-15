南美部分國腳避戰今輪英超

世界盃決賽周明年冬季於卡塔爾上演，其中南美洲區外圍賽因疫情曾一再推遲賽事，令該地區的賽程更為頻密，直至今早才完成今個國際賽期，加上英國政府防疫政策下，球員在部分南美國家比賽，返英後必須先隔離10日，當中包括阿根廷、烏拉圭及巴拉圭，這亦意味阿根廷隊的阿士東維拉門將達米安馬天尼斯、熱刺中場盧施素與後衛基斯甸羅美路，烏拉圭的曼聯前鋒卡雲尼，以及紐卡素的巴拉圭翼鋒米基爾阿米朗，同樣因要隔離而須在今輪英超賽事缺陣。

西甲兩仗獲准延期

至於西甲亦面臨類似情况，部分球隊在南美兵未及歸隊下申請今輪西甲延期，雖然西班牙足總不同意，但昨獲西班牙體育部委員會批准，將皇家馬德里迎戰畢爾包，以及馬德里體育會作客CF格蘭納達的聯賽推遲。

另外，早前接掌英超「升班馬」屈福特的69歲名帥雲尼亞里，昨受訪時揚言要挑戰鶴臣的73歲最老英超領隊紀錄，將於下周三年屆70歲的雲尼亞里稱：「我的心境仍舊年輕，不受年齡所限，足球是我的人生，只要仍有熱誠，我想一直教下去」。