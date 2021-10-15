艾榮無懼禁賽拒退役 願承擔後果籲外界尊重 冀為同路人發聲

籃網前年在中國科技巨企阿里巴巴的共同創辦人蔡崇信入主後，矢志打造一支NBA爭標分子，並先後簽入艾榮、杜蘭特及夏登合組「三巨頭」，並引入艾祖迪治及比歷克格芬等星將。惟這支東岸豪門在新季開鑼前鬧疫苗風波，皆因陣中「三巨頭」之一的艾榮成為聯盟僅餘未打疫苗的星級球員，加上他效力的籃網所身處的紐約州，上月推出了最新防疫政策，訂明職業球員必須接種疫苗才可參與在當地的比賽。而早前聯盟與球員工會已達成協議，球員因未打疫苗而缺陣，每仗均會被扣薪，令艾榮面臨損失共1630萬美元（約1.2億港元）主場賽事薪金。即使當地政府早前特准艾榮可出席操練，但會方仍決定禁止這名球星出賽及訓練，直至他願意接種疫苗。

對此，艾榮昨終首度開腔回應事件，坦言自己有選擇的權利：「我願意承擔不打疫苗的後果，沒有人會希望因此而失去薪金或工作，這只是我的選擇，且亦從未打算放棄自己心愛的籃球，沒有退役的打算。」他又藉此希望為一些因各種原因而未打疫苗，導致失去工作的人們發聲，認為每個人都有權去選擇，外界應予以尊重，並重申自己不打疫苗與政治、NBA及球隊無關。

布克卡復出領太陽挫拓荒者

76人主帥拒談西蒙斯去向

比賽方面，上屆總亞軍鳳凰城太陽昨有今夏為美國男籃在東京奧運摘金的球星戴雲布克卡，在球隊季前賽最後一戰首亮相，上陣18分鐘寓賽於操的他手感火熱，10投6中攻入17分，助球隊在主場以119：74大勝波特蘭拓荒者。而該隊將在下周四正式展開新球季，在主場惡鬥丹佛金塊。而有球星賓西蒙斯鬧離隊後歸隊復操的費城76人，主帥李華士昨稱與對方日前會面後感覺良好，但拒透露西蒙斯會否再為球隊披甲上陣。

18歲中國新星曾凡博征發展聯盟

另外，18歲中國男籃新星曾凡博昨落實加盟NBA專為明日之星而設、去年才成立的NBA G聯盟引爆者，在新季發展聯盟（G League）亮相，並爭取參加明年的NBA選秀會。這名被視為中國NBA新希望的小前鋒，此前在美國高中就讀，目前在美媒ESPN的2022年籃球梯隊新星榜中排第33位。

（NBA消息）