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2021年10月14日星期四
三獅變陣失效 卡尼被換出認缺態 史東斯建功逼和匈牙利 修夫基後悔收起基亞利殊
C朗國際賽10次戴帽創先河 葡軍主帥信老將領銜具優勢
國足敗走沙特出線危 李鐵拒談戰術
森巴兵開腔籲尼馬三思 促明年世盃後續留效
籃網禁艾榮上陣促打針 失1.2億主場薪金
「圓規」吹襲 菁英盃港羽錦標賽延期
體壇快訊：梅利印第安賽無緣16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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