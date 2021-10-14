體壇快訊：梅利印第安賽無緣16強

曼聯證華拉尼缺陣數周

曼聯後衛華拉尼周日於歐洲國家聯賽決賽，為法國隊披甲時受傷離場。球會昨證實他拉傷腹股溝肌肉，需養傷數周，無緣周六作客李斯特城的英超、下周歐聯迎阿特蘭大及聯賽迎利物浦。而華拉尼法國隊隊友迪奧費南迪斯返球會AC米蘭後，昨確診新冠病毒，是他繼今年1月後再染疫，但球會表示他無大礙。

中印湯盃出線今爭首名

中國隊昨於湯姆斯盃羽毛球團體賽續收起石宇奇，但仍以場數5：0橫掃荷蘭隊，而且5場賽事一局不失，與同樣兩連勝的印度隊齊齊提前出線，今日對碰爭逐C組首名。而中國隊在優霸盃亦收起東京奧運女單冠軍陳雨菲，仍以場數5：0輕取丹麥隊，挾三連勝姿態搶得D組首名，與次名的東道主丹麥隊齊齊打入8強。

肯尼亞東奧女跑手遇害

剛戰畢東京奧運奪得5000米跑第4名的肯尼亞女跑手Agnes Tirop，昨被發現腹部中刀倒卧家中，警方趕到時她已身亡。英國《每日郵報》引述當地消息稱，懷疑死者是被丈夫殺害。25歲的Agnes Tirop是越野跑前世界冠軍，亦曾奪場地1萬米世界賽兩銅，上月更打破10公里路跑只限女子參與賽事的世界紀錄。