國足敗走沙特出線危 李鐵拒談戰術

洛國富開齋 未任正選惹議

小組第3及第4的日本隊及阿曼隊前晚相繼贏波，領前國足3分。緊接上場的國足面對榜首的沙特原想先求穩守，但半場已落後兩球，而鋒將武磊亦有一次單刀射失。巴西裔入籍兵洛國富及阿蘭卡華路其後入替，上陣僅1分鐘便合作攻門，由洛國富半窩利笠射追近，但國足於72分鐘再失一球，末段憑中場吳曦遠射追近。洛國富於補時在禁區內未傳予無人看管的阿蘭，選擇攻門被撲出界，最終以2：3告負。

洛國富賽後怒將護腕擲在地上，在訪問中說：「今天很遺憾，本來有機會扳平，那個單刀我有失誤，要對電視機前百萬千萬的球迷道歉。」內地傳媒普遍認為他下半場表現賣力，且攻入效力國足的第一球，是表現較佳的一員，亦帶出為何他不是正選的質疑。面對相關提問，主帥李鐵說：「作客非常難踢，至於戰術問題，我在這裏不想多說。」他表示守將張琳芃再拉傷肌肉，又稱疫情下備戰相當艱難。中國隊今行4戰僅1勝3負，返國需先入境隔離兩周，但下月對阿曼隊及澳洲隊的兩輪B組比賽，仍未確定有主場之利。

另外，A組4支未開齋的西亞球隊昨晨交手，最終僅黎巴嫩隊作客以3：2擊敗敘利亞隊，升上小組第3，落後次席的韓國隊3分。