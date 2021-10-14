三獅變陣失效 卡尼被換出認缺態 史東斯建功逼和匈牙利 修夫基後悔收起基亞利殊

英格蘭昨仗因勞基梳爾一次解圍舉腳過高先輸12碼，其後由史東斯扳平，但下半場接連換人仍未爭取到更多入球。受惠於原本排I組次名的阿爾巴尼亞隊，同日在主場以1球不敵波蘭隊，榜首的英軍保住3分優勢，最後兩輪對阿軍及聖馬力諾隊只需4分，亦足以直入明年卡塔爾舉行的決賽周。

三獅續居首 距決賽周餘4分

英軍昨在防守中場只起用迪格蘭賴斯一人，數據顯示兩名進攻中場菲爾科頓、美臣蒙特，與翼鋒基亞利殊、史達寧企位經常重疊。修夫基最終在62分鐘收起基亞利殊，改用布卡約沙卡，但他賽後似乎為此感到懊悔，「我們想改變陣形，換人降低了對手反擊威脅，但對己隊進攻沒有幫助」。

修夫基最終在75分鐘以佐敦軒達臣代替史達寧，重置雙防中。卡尼則同一時間由譚美阿巴謙入替，是他近24場國家隊正選比賽中，僅第3次被換出，他在球會方面，今季亦未曾為熱刺在英超開齋，賽後說只是技術調整：「近幾星期表現確實不太好，不過相信自己能力仍在。」英國廣播公司等多家英媒相信，修帥會待卡尼、史達寧等在球會重拾佳態後，再嘗試偏主攻戰術，驗證實際成效。

匈國球迷涉種族歧視爆衝突

另外，匈牙利球迷在昨仗多次與倫敦警方爆發衝突。當地報道警方先拘捕一名涉嫌種族歧視的球迷，引起騷動。警方曾因人少而要撤離，其後用警棍等維持秩序，最終6人涉及種族歧視、毆鬥等被捕。同組阿爾巴尼亞隊對波蘭隊一仗，亦因球迷問題而延遲開賽。

國際足協發聲明譴責相關行為，警告會有跟進行動。匈牙利之前主辦歐洲國家盃時，已因球迷作種族歧視行為，被罰3場主場賽事閉門，但只適用於歐洲足協轄下賽事，預計匈軍在歐洲國家聯賽履行處分。

（世盃外消息）