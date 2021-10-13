日本險勝澳洲保出線希望 對手烏龍連捷斷纜 森保一帥位壓力稍緩

日本隊賽前在世盃外亞洲區B組3戰1勝2負兼只入1球，被3戰全勝的澳洲隊及沙特阿拉伯隊拋離6分，「藍武士」昨晚重返再次有觀眾入場的埼玉2002體育場，惡鬥澳洲隊的這場生死戰正選陣容，跟上仗作客僅負沙特有3個變動，包括收起上仗回傳失誤導致失球的柴崎岳，由停賽刑滿的伊東純也，聯同兩名川崎前鋒前中場守田英正及田中碧「擔正」。

田中碧擔正建功 淺野當間接功臣

森保一近期備受抨擊，被大量日本網民要求下台，賽前已傳若再失分將被解僱，他在賽前奏國歌時被拍攝到熱淚盈眶。日本隊甫開賽即搶攻，在8分鐘打開紀錄，利物浦球星南野拓實在左路傳中，澳洲隊左閘貝軒治解圍失誤，造就效力德乙球隊杜爾塞多夫的田中碧在右路控定後起腳，射破客軍隊長門將馬菲賴恩的十指關。

澳洲隊於40分鐘幾乎扳平，在日職球隊大阪櫻花落班的中鋒阿當泰加特，與隊友撞牆配合後起腳但中柱彈出。日本隊在上半場領先1：0，表現顯示絕地反擊的決心，連番利用兩邊側擊及積極前場逼搶，多次令客軍在中後場失控球權。

4戰6分餘6輪 續爭首兩名直接出線

不過，守田英正於65分鐘在禁區頂鏟球被判犯規，球證先判12碼，視像裁判（VAR）其後改判禁區外罰球，但仍被客軍的法蘭克福中場曉魯斯迪左腳勁射死角扳平。及後「藍武士」有多次攻門，均被馬菲賴恩神勇擋出。戰至85分鐘，淺野拓磨接應長傳突破越位射門，馬菲賴恩僅撲到後中遠柱再彈中貝軒治入網，日本隊憑這個烏龍球險勝2：1，取得重要3分，賽後4戰6分，保持爭首兩名直接晉身明年底世盃決賽周的機會，賽事尚餘6輪；「袋鼠兵」今屆世盃外11戰全勝走勢則斷纜，亦是自2019年6月後首場敗仗。

（世界盃外圍賽）