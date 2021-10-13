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2021年10月13日星期三
華拿起孖梅拿兩助攻 J組居首成外圍賽首隊 德國闖世盃 穆斯亞拿寫百年紀錄
克羅地亞僅和斯洛伐克 跌H組次席
沙拿領埃及大勝出線在望 紅軍戰友祖達傷退葡軍
紐卡素勢易帥 林柏特成繼任大熱
戴利東奧跳水教練離世 終年31歲
離隊陷樽頸 賓西蒙斯傳下周返76人復操
理文征亞協前鬥流浪 「圓規」或礙寓賽於操
電視精選
日本險勝澳洲保出線希望 對手烏龍連捷斷纜 森保一帥位壓力稍緩
伊朗逼和韓國 A組續居首
澳板球隊促阿富汗准女將復賽
體壇快訊：兩銀牌籃賽今晚補賽
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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