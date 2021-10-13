克羅地亞僅和斯洛伐克 跌H組次席

莫迪歷建功保1分 俄軍升榜首

2018年世界盃亞軍克羅地亞隊昨有中場高華錫停賽，守將洛夫雲在內的4名國腳亦因傷缺陣，陣容嚴重不整下先在20分鐘被斯洛伐克隊前鋒舒蘭斯頂入，但克軍鋒將卡拉馬歷3分鐘後扳平。斯洛伐克隊中場夏拉斯連完半場前建功，領軍再領前2：1。71分鐘，36歲中場莫迪歷主射罰球射過人牆入網，取得個人第19個國際賽入球，助克羅地亞隊拾回1分。

俄羅斯隊則藉一對後衛迪伊夫及迪治基亞在28和32分鐘連入兩球，以2：1勝有中場伊利錫40分鐘破蛋的斯洛文尼亞隊。俄軍賽後8戰得19分，以兩分反壓克羅地亞隊升上榜首，令克軍在只餘兩輪比賽下，直接出線決賽周形勢被動。

荷蘭炒直布羅陀 G組續領前

G組的荷蘭隊雖有迪比初段「宴客」，卻仍藉華基爾雲迪積克開紀錄，迪比其後梅開二度，加上杜費斯、哥爾尼維特及當耶爾馬倫各入一球，主場以6：0大破直布羅陀隊，賽後8戰得19分，續多次席的挪威隊兩分；挪威隊有箭頭艾寧夏蘭特等7名國腳因傷避戰，仍在主場以2：0輕取完場前少踢1人的黑山隊。