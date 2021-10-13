華拿起孖梅拿兩助攻 J組居首成外圍賽首隊 德國闖世盃 穆斯亞拿寫百年紀錄

兩軍上半場互無紀錄後，湯馬士梅拿於50和70分鐘，助攻一對車路士前鋒夏維斯及迪姆華拿，華拿在3分鐘後再接應中場科利安華迪斯傳球建功，加上穆斯亞拿在83分鐘埋齋，令北馬其頓隊主場吞下4蛋，德國隊則繼明年世界盃主辦國卡塔爾後，成為第2支決賽周球隊；同組的羅馬尼亞隊現以1分領前北馬其頓隊及亞美尼亞隊。

穆斯亞拿開齋 德軍隊史第二年輕

梅拿放眼短期目標 冀再爭奪世盃

中場新星穆斯亞拿在國際賽開齋，以18歲零277天之齡，成為隊史入球第2年輕的球員，僅次於1910年時17歲零241天的希拿。這名拜仁慕尼黑新星今年才放棄英格蘭代表隊身分，3月首次代表德國隊上陣，已披甲9次的他賽前說：「一切事情來得太快，真是不可思議，有時我需要幾分鐘來完全理解。雖然我很早就為比賽做了心理準備，這給予我穩定的心態，但始終賽前仍有點緊張，只是落場後，我又變得冷靜。」

而梅拿昨在賽後被問及個人在國家隊的未來，32歲的他說：「為德國隊披甲是特別的，最重要是能在比賽時交出表現。任何制訂計劃的人都會發現，長期計劃很難實現。我只會專注明天，長遠來看，世界盃是我們所有人的目標，希望在未來一年的時間裏，我能夠幫助拜仁和國家隊，然後才看看會否再次參戰世界盃。無論如何，費歷克上任後確為球隊帶來新的火花。」

費歷克領軍五連捷 洗路維後期頹勢

在車路士表現不太理想的華拿則感激費歷克，「我需要他的那種信任。他予我100%支持」。費歷克在今夏歐洲國家盃後開始帶領德國隊，取得世盃外五連捷，亦有入18球只失1球的佳績，一掃前帥路維領軍後期的頹勢。費歷克說：「我對己隊能與法國隊、意大利隊和比利時隊對陣感到樂觀。」

（世界盃外圍賽）