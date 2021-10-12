日本迎澳洲 出線生死戰 吉田麻也：關乎日本足運未來 森保一帥位命懸一線

日本vs.澳洲 晚上18：10開賽

日本隊在今屆世盃外第3圈B組首仗主場意外地以0：1不敵阿曼隊，在上月世界排名也被伊朗隊趕過搶走「亞洲一哥」席位，上周五再作客不敵沙特阿拉伯隊後，首3仗1勝2負，僅從小勝中國隊取得3分，被前兩名3戰全勝的沙特及澳洲隊拋離6分，出線現危機。第3圈餘下7仗，「藍武士」今晚將於埼玉2002體育場硬碰世界排名32位的澳洲隊。

日本隊陣容坐擁眾多在歐洲聯賽落班的球星，但近3仗只入1球，森保一的4-2-3-1排陣及保守戰術再次飽受抨擊。日媒報道，若今仗再次失分，日本足總或考慮辭退已執教逾3年的森保一，繼任者包括日職FC東京主帥長谷川健太，但後者已否認傳聞。

前線啞火 大迫勇也促鋒將挺身而出

正選中鋒大迫勇也承認，球隊目前問題在於入球荒，一眾鋒將需挺身而出，「前場球員未能入球，這就是目前最大問題，球員已就此討論對策。如很多對手都囤兵中路時，我們要嘗試在邊路尋求突破。」上仗對沙特後備入替的法乙圖盧茲前鋒安拿胡阿道認為，球隊在搶到球後要更有耐性組織進攻，並期望在再次有觀眾的主場得到應援，以贏取這場非勝不可賽事。

隊長吉田麻也更直言，此役「關乎日本足球的未來」，「所有球員都想參加世盃決賽周，球員有壓力是事實，必須把它轉化成動力」。效力英超阿仙奴的後衛富安健洋則稱，「每個球員要抱着必勝決心去比賽，要踢得更自信」。日本隊在近年對賽往績則佔優，近7次對澳洲隊4勝3和保持不敗。

澳洲11連勝 馬比爾勢成危險人物

澳洲隊在B組3戰全勝入7球只失1球，上仗3：1挫阿曼隊後，更成首支在單屆世盃外取得11連勝的球隊。由效力皇家蘇斯達的隊長門將馬菲賴恩率領防線固若金湯，前場除了有兩名在日本聯賽落班的阿當泰加特及米歇爾杜基，效力丹麥超聯米迪蘭特的翼鋒艾華馬比爾，在國家隊近3仗入兩球亦甚具威脅。

（世盃外消息）