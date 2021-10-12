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2021年10月12日星期二
麥巴比奠勝疑越位 加西亞曾「用球」判有效 西班牙眾將呼冤 法國封王惹爭議 球壇籲修例
華拉尼掛彩勢唞3周 曼聯僅餘兩中堅
高圖爾斯批賽程密 轟歐洲足協唯利是圖
港超新季球衣增新臂章 CEO盼提高吸引力 刺激入座率
三獅迎匈牙利勢輪換 丹麥攻奧地利冀提前出線
巴西悶和哥國九連捷斷纜 尼馬稱明年演世盃最後探戈
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日本迎澳洲 出線生死戰 吉田麻也：關乎日本足運未來 森保一帥位命懸一線
國足征沙特 李鐵勢穩守冀不敗
體壇快訊：港高球賽延至明年初
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【明報專訊】（請看附圖）
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