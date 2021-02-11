港超新季球衣增新臂章 CEO盼提高吸引力 刺激入座率

港超踏入第8季，香港足球總會昨舉行新聞發布會，宣布未來3季續由中銀人壽冠名贊助及即場簽約，8隊代表亦獲邀出席，展示今季球衣。聯賽維持上季形式踢三循環，下周六揭幕戰由衛冕的傑志大戰宿敵東方龍獅。

下季再研復辦銀牌

對於歷史悠久的高級組銀牌連續兩季停辦，足總行政總裁譚秋朗解釋，這個決定是在早前港超會議決定，「受疫情影響需要控制比賽場數，足總盃是仍然會有。（下季會否復辦銀牌？）我們會再研究一下。今季目標希望提高港超吸引力、提高入座率、加強凝聚力，讓全港都支持港超。（推廣）活動我們在構思中，之後會有詳情。」

金東進盼延續朱志光成就

傑志暫代主教練金東進表示，「藍鳥」在前帥朱志光帶領下成過去兩季港超盟主，他會努力延續這個成就，並期望球隊可踢出比上季更好表現。東方在季初菁英盃成至今唯一不敗之師，主帥盧比度否認球隊人腳更強，僅稱陣容變動大和風格轉變，又指除傑東之爭，不能忽視理文及冠忠南區。

新軍香港U23主教練張健峰承認，球隊實力在港超屬下游水平，期望先給球員摸索位置，到季尾可挑戰到更高水平的球隊，以打入前6名為目標。