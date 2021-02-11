麥巴比奠勝疑越位 加西亞曾「用球」判有效 西班牙眾將呼冤 法國封王惹爭議 球壇籲修例

西、法兩軍昨仗半場互交白卷，易邊後分別有奧耶沙巴爾及賓施馬入球，到最後20分鐘繼續仍未分高下，直至80分鐘，法國隊翼衛迪奧靴南迪斯直傳予麥巴比射入，經視像裁判（VAR）審視後，與英籍主球證安東尼泰萊認為，儘管麥巴比在傳球一刻處越位位置，但西班牙中堅艾利加西亞其間曾主動「用球」（利用足球作賽），因此入球有效。法軍最終憑此入球，連續兩場反勝下奪標。

艾斯派古達斥球證未翻看重播

假如加西亞在最後入球中，未有觸碰到皮球，麥巴比便會因越位入球無效。加西亞賽後說：「我該怎樣做呢？走開讓皮球溜過嗎？」西班牙隊長布斯基斯亦炮轟球證對球例詮釋不合理：「加西亞要出腳，是因為麥巴比本身已在越位位置。」中場奧耶沙巴爾直言「寫這條球例的人肯定沒踢過波」。另一後衛艾斯派古達則指，加西亞對皮球運行速度及方向影響輕微，本身位置亦不在傳球路線，難達到「用球」的定義，也抱怨球證不看重播就下決定。

西、法與賽事主辦國意大利的傳媒，引述當地球證的意見時有意見分歧，但均指現有判決縱合乎球例，也違反足球競技的原意。在一片修改球例的呼聲中，英格蘭名宿連尼加稱：「當球證要自行演繹球例時，永遠都反映一些問題。」

布斯基斯131次上陣追平小白

儘管西班牙隊未能取得近9年首個國際賽冠軍，但接連在歐洲國家盃及歐國聯打入4強，似乎已在主帥安歷基麾下，重返世界頂尖行列。安歷基對落敗也不感到太失望：「我們擊敗了歐洲冠軍（意大利隊），也差不多贏到世界冠軍。我們還欠甚麼？沒有，只需保持這份信心。」他又回應《馬卡報》有關他自製幸福煩惱的報道：「如果每次選人都更困難，對己隊肯定是好事。」成為決賽周最佳球員的布斯基斯，則第131場代表西班牙隊，追至與前隊友「小白」恩尼斯達排並列第4。

迪甘斯暗示續用三中堅陣式

至於法國隊自歐國盃16強出局後，連續兩期國際賽因尼高路簡迪缺陣下，改用三中堅陣式效果不俗，迪甘斯暗示或會繼續應用：「雖然歐國盃以此陣容不敵瑞士，但這不代表要當垃圾全部扔掉，事實上陣式令我們3名攻擊球員更具威脅。」昨仗擔任輔鋒的基沙文，則成為第9名國際賽上陣100場的法國球員。

（歐國聯消息）