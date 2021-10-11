三獅遣副選 17場不敗平紀錄

英格蘭隊為準備周三在主場對匈牙利隊，昨晨面對世界排名156位的安道爾隊，收起隊長哈利卡尼及史達寧等主力，由捷比亞任隊長，最終由芝維爾、布卡約沙卡、譚美阿巴謙、禾特普斯及基亞利殊各建一功，輕取對手5：0，是今年第12場零失球。

芝維爾基亞利殊開齋 森莊士東把關獻助攻

「三獅」賽後7戰19分續居首，尚餘3場外圍賽，未來兩仗對匈牙利隊及阿爾巴尼亞隊多取4分，便可篤定進軍明年底的卡塔爾世盃決賽周。而阿爾巴尼亞隊作客1：0挫匈牙利後，力壓波蘭隊升次席，落後英軍4分。

英軍多名副選是役均交出表現，芝維爾及基亞利殊攻入在國家隊首球，效力英冠球隊西布朗的門將森莊士東，在最後一擊將皮球擲向前場變成助攻；季初在曼聯表現沉寂的查頓辛祖亦貢獻兩次助攻。領隊修夫基賽後滿意一眾副選表現，更點名讚揚交出助攻的菲爾科頓，稱這名21歲小將在中場任何位置都可有好表現。

另邊廂，兩組榜首之師明晨分途出擊，德國隊在J組作客北馬其頓隊爭五連勝；荷蘭隊則在G組主場對弱旅直布羅陀隊。