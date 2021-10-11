意軍歐國聯挫比利時摘季 盧卡古夏薩特退隊返國 馬天尼斯：未知復元時間

盧卡古和夏薩特避戰外，比利時隊此役也有中場奇雲迪布尼先列後備，令攻擊陣線改為巴舒亞伊、沙利麥卡斯及雲拿根；意大利隊則有基亞連尼、佐真奴和恩斯治尼未列正選，改由拉斯柏度尼掛帥，但前線拍檔費達歷高基艾沙表現活躍，開賽僅兩分鐘的射門若非被敵衛及時封阻，意軍準已領前。18分鐘，意軍另一前鋒杜文尼高貝拉迪右路施射被比利時隊門將泰拔高圖爾斯拍出。22分鐘，沙利麥卡斯第一時間射門中楣彈出，完半場前基艾沙半刀單射門又被高圖爾斯用腳擋出。下半場接戰僅1分鐘，意軍一次角球攻勢後，由中場尼高路巴列拿怒射破網。64分鐘，基艾沙博得12碼，貝拉迪操刀得手成2：0。86分鐘，後備上陣的迪布尼助基迪拿尼射穿意軍門將當拿隆馬的「大細龍門」，但意軍終仍以2：1勝出奪得季軍。

巴列拿貝拉迪建功奠勝

比軍教練馬天尼斯賽前透露：「盧卡古及夏薩特出現不同部位的肌肉過勞，我們隊內並無處理兩人情况的相關設備，他們未能以最佳狀態對陣意大利隊，已退隊和返回比利時。」馬帥又稱這決定全以考慮兩人的狀况為先，「每個決定都與他們效力的球會溝通及達成協議，我不知道他們需多久才能復元」。在這國際賽檔期前，盧卡古在車路士表現下滑，與皇家馬德里翼鋒夏薩特不約而同，連續5次上陣「食白果」和零助攻，夏薩特在上場歐國聯4強反負法國隊中，亦早在74分鐘便被調離場。

文仙尼撐佐真奴奪金球獎

意大利隊方面，主帥文仙尼賽前認為愛將中場佐真奴應奪金球獎，「他協助車路士奪得歐聯冠軍，又是意大利隊在歐國盃封王的功臣，他完全值得獲得金球獎，否則會是件很奇怪的事」。