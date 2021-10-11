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2021年10月11日星期一
出征前譜人生新章 新奧運周期輕裝上陣 伍家朗風雨中求婚成功
中國隊優霸盃兩連捷 泰國中華台北響頭炮
艾殊利賣紐擬入郡 新班主批基地糟糕難吸引球星
東方7蛋贈香港U23續居首
保達斯開齋土耳其站封王 咸美頓遭韋少搶車手榜頭位
韓排球女將再捲醜聞涉家暴
體壇快訊：陳芷澄美巡賽無緣決賽輪
電視精選
意軍歐國聯挫比利時摘季 盧卡古夏薩特退隊返國 馬天尼斯：未知復元時間
葡軍友賽大捷 C朗再締兩紀錄
三獅遣副選 17場不敗平紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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