體壇快訊：陳芷澄美巡賽無緣決賽輪

艾榮戴口罩復操稱上帝保護

布魯克林籃網球星艾榮未注射新冠疫苗，昨在爭議聲中首與球隊參與戶外訓練活動，屬唯一戴口罩的球員。他因防疫規定未獲准在紐約市主場比賽，昨在社交網撰文寫道受上帝保護。而紐約人昨在季前賽以117：99挫華盛頓巫師，提早離場的後衛戴歷路斯表示足踝傷勢無礙。

泰臣菲里挫韋達保金腰帶

英籍拳王泰臣菲里昨與美籍宿敵韋達，按合約要求合演3年來第三度對賽。二人初段互有被擊倒的場面，但菲里戰至第11回合重拳打中韋達下巴，終於擊倒（KO）對手，保住WBC重量級金腰帶，累積對賽2勝1和，職業生涯繼續31勝不敗。

梅古露莎莎嘉里印第安賽出局

印第安韋爾斯網球公開賽昨展開次天賽事，5號種子、西班牙籍名將梅古露莎（圖），意外地以盤數3：6、6：1及3：6敗予澳洲籍的湯珍奴域，位列6號種子的希臘籍女將莎嘉里亦以盤數1：2敗予高露碧，無緣女單32強。男單頭號種子、應屆美網王者丹尼麥維迪夫，則輕取美籍對手躋身32強。