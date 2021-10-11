東方7蛋贈香港U23續居首

張健峰盼麾下成長上一課

香港U23在上周二菁英盃打和晉峰，組軍首仗即取分，但昨午面對衛冕菁英盃的東方，被曾效力元朗的巴西籍外援艾華頓在昔日「主場」梅開二度。孫銘謙其後頭槌破網，東方上半場已領先3球。換邊後，東方由17歲小將馬希偉攻入職業生涯首球，加上馬高斯、米基爾及王力威各建一功，大勝7：0，3勝1和續不敗排榜首。標準流浪晚上在青衣運動場以3：2險勝港會，取得今季首勝。

贊助香港U23的香港足球總會副主席霍啟山，繼上仗後再入場觀戰，賽前賽後都有走入球場鼓勵球員。主教練張健峰透露，過去兩日天氣惡劣，與對手都不能落場操練，但備戰心態明顯有分野。縱被大炒7球，但他認為正好給他和球員上了重要一課，「若心態未準備好，有這賽果是不意外，職業足球是殘酷的」。

孫銘謙未入選港足U23

盧比度放行另外4小將

相比之下，東方有外援及富經驗球員帶領，孫銘謙及馬希偉都有入球，陣中青年球員表現明顯較香港U23的小將突出。主帥盧比度認為小將總有犯錯，需要有耐性及在合適時機，才可安排上陣。至於21歲港腳孫銘謙未有入選早前的港足U23集訓名單，盧比度解釋此子是東方正選，對球隊相當重要，又稱會100%支援港隊，將會放行另外4名小將參與月底的U23亞洲盃外圍賽。