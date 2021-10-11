艾殊利賣紐擬入郡 新班主批基地糟糕難吸引球星

布魯士傳本周內革職

《鏡報》分析艾殊利垂青打比郡的原因，是可為他那被指為英國第一大體育零售商Sports Direct維持一個公共平台，而且公司總部位於打比郡所在地夏布魯克，距離打比郡主場只有30英里。由英格蘭隊前隊長朗尼執教的打比郡，早前因財政問題被接管，在英冠已被扣12分，現以11戰得2分包尾。

紐卡素新班主之一的絲塔維莉（Amanda Staveley）向《太陽報》透露，「球會訓練中心的場地真的很糟糕，需大量投資改善，否則休想優秀的球員會前來，我們也會要求投資聖占士公園球場」。領隊布魯士則盛傳本周內被革職，使他下周日在英超迎戰熱刺時，或失去第1000次執教生涯領軍的機會，並同時傳出其副手格拉美鍾斯將暫代領軍。

馬古尼勢加薪續約曼聯5年

此外，曼聯據報已準備向英格蘭隊中堅哈利馬古尼開出5年新合約，周薪由目前的18.9萬鎊驟增至30萬鎊（約318萬港元）。他因小腿受傷無緣在今期世界盃歐洲區外圍賽上陣，但料可在周六的英超作客倒戈李斯特城。

另外，於2月由曼聯轉會小保加的守將馬高斯盧祖，7月於南美自由盃對明尼路後，在球員通道毆打球場保安人員，昨被裁定罪成，停賽5場和罰款1.8萬鎊（約19萬港元）。