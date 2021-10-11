出征前譜人生新章 新奧運周期輕裝上陣 伍家朗風雨中求婚成功

港隊星將伍家朗上周四透露將有重大消息宣布，球迷還留言以為是覓得新贊助商，紛紛留言道賀。直至昨午，他終上載穿上西裝的相片，公布前晚在8號風球之際，成功向女友Charlotte求婚。人生大事遇上熱帶風暴來襲，家朗透露一度擔心計劃會被破壞，幾經波折跪下來讀出「愛的宣言」，見慣大場面的他笑說緊張得讀到「一嚿嚿」，又「嚇到一額汗」，慶幸女友最終滿意他的安排，更令摯愛感動灑淚。家朗公布喜訊後，除了隊中戰友，其他項目港將如劍手崔浩然等，以及東奧冠軍、丹麥隊羽毛球名將安賽龍，均有留言致賀。

崔浩然安賽龍致賀 婚期未定

問及家朗婚期時，27歲的他笑說：「為這個驚喜籌備了一個月左右，多得她（女友）的好朋友出盡力幫忙，才可以這麼順利。其實未知下一步應該要做什麼，因為沒有經驗，哈哈。」家朗最快要待明年初才能着手籌備婚事，皆因他周五便會出發丹麥，自東奧後首度重返國際賽場，為明年杭州亞運及2024年巴黎奧運寓賽於操。他與港隊下周二起出戰5項世巡賽，爭取打入12月在印尼展開的世巡賽總決賽，同月再轉赴西班牙出戰世界賽。

巡迴賽未訂目標 冀「打出水準」

家朗現時男單世界排名第9位，他在東奧因球衣風波飽受困擾，意外地在小組賽止步，上月亦已重投系統訓練，並在全港羽毛球錦標賽連退師兄黃永棋及胡贇，周三將在4強轉戰師弟陳延澤。步向下一個奧運備戰周期，這名港隊一哥表示未有訂立特別目標，只會盡力打出表現，「今次一走便是3個月，會從零開始，當作重新出發。過了奧運就是一個新開始，暫時沒有一個特別大的目標，總之未來在巡迴賽打出自己滿意的水準，就已經足夠了」。