妻子內外兼修 打造不老羅拔仔 身兼營養師管理飲食 家中對練操體能

33歲的羅拔利雲度夫斯基生於運動世家，已故父親是波蘭國內柔道冠軍，母親是職業排球員，但羅拔仔的首個東家列治亞華沙II的教練揭秘，「他當年非常瘦小，雙腳像兩根棍子，我時常害怕他被踢斷腳」。結果是他效力一季便遭放棄，之後在兩支球隊打滾，終在列治波兹南打出名堂，2010年轉會多蒙特，3年後與同齡的安娜結婚，翌年投拜仁慕尼黑，事業更上一層樓。

忌炸物乳糖 揀高質食物

羅拔仔回憶道：「20至21歲時，我的早餐是普通牛奶和玉米片，訓練時常感到飢餓和疲倦。我那時身形瘦削，肌肉不發達，後來安娜為我安排飲食，發現食物可令我強壯起來，加快身體復原。」安娜來頭不小，曾是2013年空手道世界盃季軍，亦是營養師兼私人健身教練，非常注重飲食，一切油炸或快餐食物、牛奶或乳糖，以及小麥粉等，都被她拒諸家門外，更強調餐單應是高質食物（見表），小米及紅米亦是不錯選擇。

妻曾為空手道名將 充當私人教練

睡眠不透光 睡姿溫度皆講究

安娜甚至是丈夫的訓練良伴，羅拔仔放假在家時，兩人會在健身室舉重和踢拳對練，他說：「對前鋒來說，這是非常重要的，因為我時常與魁梧的敵衛周旋。」兩口子更明白高質睡眠最能固本培元，故此曾聘請這方面的專家。羅拔仔說：「我們的睡房佈置得密不透光，亦無藍光和電視機，睡時會利用特製眼罩，氣溫不高於21℃，甚至會研究睡姿，例如我是用右手右腳居多，睡覺時便盡量側向左面。」

受惠於安娜的悉心安排，羅拔仔早已練就一身健碩身形，其前多蒙特隊友紐尼沙軒曾說：「羅拔的身軀最不可思議，那全是純肌肉，更衣室內所有人都為之震驚。」2013至2016年執教拜仁的哥迪奧拿亦曾讚不絕口，「我從未遇過這樣專業的球員，他的腦海中，一天只專注於飲食、睡眠和訓練。他永遠在陣，不會受傷，而且處於佳態」。