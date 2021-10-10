麥巴比回勇 助法國鬥牛 4強助攻加12碼 西班牙整體戰求勝

西班牙vs.法國 開電視77台、有線601/661台 明晨02：45直播

傳明夏免費投皇馬 母冀麥巴比留PSG

法國隊上場對比利時隊進攻板斧欠奉，但麥巴比把握大部分單打獨鬥的機會，除了助攻賓施馬及射入12碼，統計更顯示他全場為球隊推進近350米，遠勝其他隊友最少一倍。中場拉比奧特賽前染疫，「高盧雄雞」料起用更具防守性的摩納哥新星曹亞文尼，進一步增加使用穩守突擊的機會。

另一方面，皇家馬德里日前聲言明年1月會解決麥巴比轉會事宜，外間普遍認為這名巴黎聖日耳門球星明年勢免費轉會，上仗更被影到與效力皇馬的比利時隊翼鋒夏薩特有講有笑。惟麥巴比母親近日向法媒稱，自己與PSG體育總監李安納度會面重啟續約談判，進展順利，但無交代是否麥巴比意願，「皇馬4年前會比PSG吸引，現需增加3、4名球員，才會有不同前景。」她表示無論去留，都會在合約列明兒子可在2024年主場出戰巴黎奧運。

至於「狂牛」西班牙隊今屆缺乏球星擔大旗，主帥安歷基改用整體戰卻效果不俗，上仗大半場多踢一人，基本不受意大利隊威脅，加上多一日休息，體能佔優。惟梅開二度的費倫托利斯傷出後，昨續單獨練習，其餘22名球員國際賽入球均不多於5球。較資深的翼鋒奧耶沙巴爾說：「球隊換血是合理的，雖然新人不少，但不是揠苗助長。」他們今夏亦有守將拿樸迪轉籍法國，今場他將倒戈。

意大利比利時爭季軍

今屆歐國聯增設季軍戰，由意大利隊主場對比利時隊。世界第一的比軍賽前再有隊長夏薩特因傷退隊。37場不敗告終的意軍亦有右閘卡拉比亞缺陣，賽前稱會跟從客軍，首次在賽前作單膝跪聲援種族平權。門將基安盧基當拿隆馬料續因今夏轉會問題，遭意大利家鄉球迷喝倒彩，他稱希望能繼續昂首。上場領紅的後衛邦路斯則致歉，其老拍檔基亞連尼將復任正選，伙拍巴斯東尼。