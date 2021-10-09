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2021年10月9日星期六
歐國聯4強連入3球反勝比利時 法國決賽鬥牛爭霸
國足絕殺越南12強賽開齋 武磊起孖 入球獻「牛一」太太
日本僅負沙特 外圍賽3戰2負 爭入世盃響警號
渣馬參賽者須登記檢測 賽前72小時維園進行 戴識別手帶出戰
沙特財團32億入主紐卡素 鵲迷慶祝
18名前NBA球員涉以保健計劃騙財被捕
巴西反克委國 世盃外9戰全勝穩居首
體壇快訊：晉峰9日3戰尾關鬥理
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【明報專訊】（請看附圖）
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