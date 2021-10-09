體壇快訊：晉峰9日3戰尾關鬥理

尼日利亞爆冷負中非

尼日利亞隊之前7屆世界盃六度打入決賽周，但昨於世盃非洲區外圍賽次圈完場前失守，主場0：1不敵世界排名低90位的中非共和國，在C組榜首僅餘兩分優勢。

永倫東方爭入銀牌負方決賽

永倫前晚於灣仔續戰高級組銀牌籃球賽負方賽，半場落後南青一分，但泰那隨即領軍打出一節23：14反超前，南青終有洋將Chris Mclaughlin攻入全場最高的36分，仍以89：93落敗。永倫「復活」後將與東方龍獅爭入負方組決賽，再向終極決賽進發。

阿金印第安賽首圈止步

比利時名將「阿金」克莉施達絲昨在印第安韋爾斯網球大師賽女單首圈，於決勝盤不敵捷克球手施妮雅高娃，自去年復出後5戰全敗，稱仍未有把握令自己全場表現穩定。

咸美頓土國站退10格起步

世界一級方程式賽車（F1）平治車隊公布，七屆總冠軍咸美頓使用本季第4副內燃機引擎及排氣管，按例會在明晚土耳其站正賽被罰退後10位起步。法拉利的辛尼斯因連同電子部件一併更換，正賽將在最尾位起步。