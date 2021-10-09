沙特財團32億入主紐卡素 鵲迷慶祝

球壇最富有班主 建豪門尋名帥

布魯士認帥位難保

隨着沙特國內電視台侵權轉播英超糾紛，最近與英超及卡塔爾轉播電視台達成和解後，PIF財團經過逾一年終完成收購。紐卡素確認PIF財團聯同兩個投資集團，已完全收購球會100%股權，數以千計球迷即走到聖占士公園主場外狂歡。PIF財團有沙特王儲穆罕默德薩勒曼背後支持，據報財團總資產高達3200億鎊（約3.39萬億港元），遠超曼城及巴黎聖日耳門等豪門，不過這位將成球壇「最富豪班主」，過去曾涉打壓人權等醜聞，被國際特赦組織批評。

紐卡素名宿舒利亞形容昨是喜鵲球迷「特別的一天」：「過去14年我們毫無雄心，一直苦苦掙扎。但球迷很忠心，值得擁有更好。」領隊布魯士則自知難保帥位：「我想繼續執教，但新班主或想以新班底實現計劃。」英媒列出多名喜鵲新帥人選，包括干地、文仙尼、摩連奴及賓尼迪斯等名帥。

另外，曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及阿仙奴領隊阿迪達，昨當選英超9月最佳球員及領隊。