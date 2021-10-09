歐國聯4強連入3球反勝比利時 法國決賽鬥牛爭霸

比利時隊中場奇雲迪布尼先後於37和40分鐘，助攻翼鋒恩歷克卡拉斯高及盧卡古，在禁區內左、右兩邊窄位射破法國隊門將洛里斯的十指關。下半場接戰至62分鐘，基利安麥巴比傳球予前線拍檔賓施馬射入。67分鐘，法國隊另一鋒將基沙文禁區內被比軍中場泰利文斯從後踢跌，經視像裁判（VAR）介入獲判12碼，由麥巴比一針見血扳平。

麥巴比傳射居功 迪奧奠勝

比軍無緣決賽 馬帥嘆情緒化累事

兩軍其後「駁火」，法國隊中場保羅普巴曾主射罰球中楣角，盧卡古亦曾接應傳中射入，卻又被VAR判越位在先入球無效，埋下比軍反負禍根。第2次代表法國上陣的左翼衛迪奧靴南迪斯，於90分鐘以一記世界波令敵軍門將泰拔高圖爾斯束手就擒，並令比軍只能在明晚與東道主意大利在都靈踢季軍戰。值得一提的是，迪奧靴南迪斯此役與任左後防的兄長盧卡斯靴南迪斯一起擔正，是法國隊自1974年3月的列維利昆仲後，另一對在國際賽同場亮相的兄弟兵。

法國隊教練迪甘斯賽前飽受今夏歐洲國家盃16強出局，以及之後3場世界盃外圍賽僅1勝2和的壓力，賽後強調：「比利時隊世界排名第一，我們卻能逆轉賽果，擊敗這高質素對手，證明仍是其中一支最佳球隊，球員則展示尊嚴和個性。」對於麥巴比終打破過去6場國際賽入球荒，迪甘斯說：「即使他在歐國盃表現欠缺效率，但從沒懷疑自己的能力。我重申國家隊不應失去他，而是擁有他。」

馬天尼斯則為無法率領比軍坐亞望冠感到遺憾，他說：「我軍下半場有點情緒化，或與想着決賽有關。我們未能踢出部署，這令法國隊可以反撲。」處於「黃金一代」多時的比軍，於過去兩次歐國盃在8強止步，又在2018年世界盃4強被法國隊淘汰，最終只能獲得季軍，始終無緣首闖國際賽決賽。馬帥最後鼓勵麾下道：「失落冠軍令人心傷，但我們對球迷有一份奪標責任。明年11月便是卡塔爾世界盃了。」

英格蘭世盃外誓取弱旅安道爾

另外，英格蘭隊將於明晨在世界盃歐洲區外圍賽I組作客尾二安道爾隊，料客軍收起箭頭哈利卡尼，前鋒奧尼屈堅斯或可掛帥，伙拍前阿士東維拉隊友基亞利殊攻堅。英軍以6戰得16分排榜首，多隨後的阿爾巴尼亞隊及波蘭隊4分和5分。