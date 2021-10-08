女子美職教練涉性侵被炒 停賽聲援受害者 澳委球員響應喊MeToo

被指執教波特蘭荊棘時犯案

賴利發聲明否認 遭現任東家解僱

女子美職昨早上演3場聯賽，6隊球員響應球員工會行動，在開賽6分鐘停戰走到中圈圍在一起，以示支持為舉報性侵者奮鬥6年的兩名前球員。事件緣自美媒《The Athletics》上周四刊出訪問，兩名球員表示效力波特蘭荊棘時，時任總教練賴利（Paul Riley）以上陣機會，威脅球員與他發生性行為，又強迫她們外出飲酒、親吻等。現年58歲的英籍教練賴利曾三奪聯賽冠軍，於2017年及2018年兩奪聯賽年度最佳教練，他在事件曝光後發聲明否認，但隨即遭現任東家北卡羅來納勇氣隊辭退。

女子美職聯賽上個周末的賽事暫停，被指多年來未有正視問題的主席Lisa Baird，同日宣布引咎辭職。英國廣播公司報道，美國足球總會及國際足協將分別調查事件，聯賽終在昨早重開。「#MeToo」主角Sinead Farrelly及Mana Shim向美國全國廣播公司（NBC）表示，期望事件喚醒外界關注球圈性騷擾事件，令更多球員得到保障。美國女足隊球星亞歷絲摩根聲援同鄉，認為此事暴露聯賽制度崩壞。

委國24女將指控曾遭性暴力

「#MeToo」風波吹起未及一周，澳洲及委內瑞拉隨即有女足球員響應，上月掛靴的36歲澳洲隊前鋒Lisa de Vanna，昨向當地傳媒表示青年時期遭隊友性騷擾，多名前隊友隨即走出來發表類似言論。澳洲足球總會表示當收到正式投訴便會展開調查，強調對違例及不當行為零容忍。

委內瑞拉隊昨日更有24名女足球員發聯署聲明，當中包括馬德里體育會女足球星Deyna Castellanos。她們表示在2013年至2017年，被前青訓教練Kenneth Zseremeta性騷擾，亦曾被對方心理及肢體上施暴，促請國際足協、南美足協等下令涉事教練禁足女子球壇。據報該名教練於2017年遭投訴，隨即被委內瑞拉足總「炒魷」，國際足協則未就最新指控表態。

（女足消息）