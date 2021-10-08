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2021年10月8日星期五
費倫托利斯歐國聯起孖 西班牙挫意軍闖決賽 17歲加維首亮相 獲譽狂牛新希望
意軍37場不敗告終 文帥：輸得及時
避談轉會巴塞 馬天尼斯專注比軍未來
孫興慜奠勝 韓國絕殺敘利亞續不敗
轉播糾紛解決 沙特財團勢入主紐卡素
巴塞公布總債務121億 近月獲融資避破產
足總月內向港足新帥人選開聘約 冀下月底前到埗
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女子美職教練涉性侵被炒 停賽聲援受害者 澳委球員響應喊MeToo
安東尼湖人地標 禾高信發揮空間將更大
體壇快訊：東方銀牌賽加時險勝「復活」
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【明報專訊】（請看附圖）
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