足總月內向港足新帥人選開聘約 冀下月底前到埗

CEO稱將協助解決花花風波

港足主帥麥柏倫於6月帶隊完成世界盃外圍賽後約滿離隊，有傳麥柏倫被通知續約仍要重新申請職位，他認為是「笑話」及不受尊重，未有再應徵。至於今季於港乙作賽的老牌球會花花，因會籍問題最近被足總停賽兩周。譚秋朗表示，花花事件複雜，涉及球會內部管理糾紛，足總上月底已去信要求球會兩方人士澄清，但未獲正面回覆，期望未來數天約見相關人士會面，盡快作出解決方案。

香港足球教練協會昨成立

此外，一班香港足球教練昨午舉行記者會，正式宣布成立「香港足球教練協會」（HKFCA），7名臨時委員職位分別為主席蔡業煇、秘書古嘉揚、司庫冼家裕、外務副主席陳曉明、內務副主席歐陽君毅、福利統籌沈皓暉、傳媒及公關陳思駿。蔡業煇稱首要工作為盡快完成社團註冊，再正式招收會員，持有足總D級牌照或以上可申請成為會員。沈皓暉稱考慮透過教練保險優惠或租借足球課程物資等作招徠。本身是港超球隊理文主教練的陳曉明承認，本地足球教練對入會仍持觀望態度，盼隨着會員人數增加而提高認受性，最終成為業界以至足總認可的協會。