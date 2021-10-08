轉播糾紛解決 沙特財團勢入主紐卡素

PIF斥31.7億購八成股權打造豪門

紐卡素班主艾殊利近年一直希望賣盤，但沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）財團去夏有意入主時，卻遭英超賽會插手反對，皆因該國涉嫌容許國內電視台BeoutQ非法轉播英超，損害英超及卡塔爾轉播商beIN SPORTS的利益，令易手一事不了了之。

英媒前天起報道，沙特政府撤銷國內對beIN的4年半禁令，換取卡塔爾不再追究BeoutQ非法轉播。達成和解後，PIF財團昨已派員飛往紐卡素，與艾殊利重新展開談判，這支由沙特王儲薩勒曼背後支持的財團，將以3億鎊（約31.7億港元）收購紐卡素80%股權，最快今日正式易主，同時代表艾殊利管治紐卡素14年的朝代將落幕。據報，沙特財團已挖角曼城青訓主管韋確斯。

白禮頓主將比蘇馬涉性侵被捕

另外，英國《太陽報》頭版圖文並茂報道，白禮頓中場主力比蘇馬前晚與友人到夜店消遣時被警方拘捕，這名25歲馬里隊防中被鎖上手銬帶返警署通宵扣查，事後警方稱有2名男子涉嫌性侵一名女子被捕，昨晚暫時獲釋。

至於曼聯前鋒拉舒福特已傷癒，周三為「紅魔」閉門友賽英冠球隊布力般流浪時梅開二度，有望在國際賽周後正式復出。而3名阿根廷隊的英超球員達米安馬天尼斯、基斯甸羅美路及盧施素已回國家隊報到，阿根廷隊主帥史卡朗尼確認，所有球員今次不能提早離隊，需隨大軍完成3場賽事，意味他們難趕及本月16日英超重開後歸隊。