意軍37場不敗告終 文帥：輸得及時

殘陣礙發揮 嘆10人應戰付代價

意大利隊昨有射手恩莫比尼因傷缺陣，但掛帥的恩斯治尼全場兩次攻門僅1次中目標，與貝拿迪斯治及費達歷高基艾沙未能擦出火花。意軍是役更有後衛邦路斯侵犯布斯基斯被逐，令球隊首次在國際賽主場不敵西班牙隊，亦是自1999年9月再於正式賽事主場吞敗。

文仙尼承認對手發揮更佳，「與西班牙隊交手本來已非常困難，且我們還要10人應戰。我沒看到邦路斯領紅前與對手爭持的經過，但他的第一張黃牌若更小心便可避免，遺憾是我們因此付出代價」。效力巴黎聖日耳門的意軍門將基安盧基當拿隆馬，是役重返舊東家AC米蘭主場把關，卻遭部分同鄉球迷柴台，文仙尼批評「這不應出現在國際賽」。

意軍國際賽不敗紀錄斷纜，但文仙尼稱有可取之處，「敗陣給予我們更多力量，10人應戰後我們未有失守，反而取得入球，證明球隊有力在逆境與對手周旋」。文仙尼又說：「敗陣遲早會發生，現在失利總比在歐洲國家盃或世界盃決賽周失敗好，球隊將以更強姿態回歸。」