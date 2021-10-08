費倫托利斯歐國聯起孖 西班牙挫意軍闖決賽 17歲加維首亮相 獲譽狂牛新希望

作客米蘭的「鬥牛兵」今年7月與意軍在歐洲國家盃4強交手，惟互射12碼敗陣出局。該仗建功的射手艾華路莫拉達昨晨因傷避戰，但鬥牛兵在17分鐘憑托利斯在禁區接應奧耶沙巴爾傳中撞射建功領先。落後的意軍在42分鐘有後衛邦路斯侵犯布斯基斯，兩黃一紅被逐，完半場前再被托利斯破網。換邊後，意軍未能扭轉形勢，至83分鐘雖有羅倫素柏歷堅尼接應費達歷高基艾沙傳中破蛋，仍以1：2敗陣，是球隊首於正式賽事主場不敵鬥牛兵，亦是相隔96年再於聖西路敗陣。

獲安帥讚「如在後花園踢球」

國際賽累積12球的費倫托利斯，追平主帥安歷基的國家隊入球數字，卻在下半場初段因傷退下火線，傷勢仍待檢查。「鬥牛兵」得以在換邊後主導戰局，取得首頂國家隊「喼帽」的加維是關鍵球員。出身自貝迪斯青訓系統的他，自11歲起加入巴塞隆拿，曾獲拉瑪西亞足球學校教練稱讚為「才華洋溢的天才」。他在去年9月才與巴塞簽下職業球員合約，昨晨以17歲零62日之齡，打破名將蘇比達在1936年創下的上陣紀錄，全場更有68次觸球（見表），反觀意軍中場佐真奴及馬高華拉堤合計只有65次。安歷基說：「他就像在自己家的後花園踢球，有這樣的球員是我的榮幸，是球隊的未來希望。」安歷基又透露加維視意軍中場華拉堤為偶像，賽後為壓制對方感到高興。

誓取9年來首冠

自2012年歐國盃封王後，「鬥牛兵」從未染指大賽冠軍，下周日有望在決賽重溫舊夢。西班牙傳媒讚揚球隊表現令人聯想起2008至12年的黃金年代，但安歷基說：「對我來說這只是一場比賽，而不是劃時代的勝利。現在要做的是分析球隊的表現，再針對不足加以改善。」

(歐國聯消息)