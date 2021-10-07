國足世盃外鬥越南迎出線生死戰

中國隊（國足）上月在世界盃亞洲區外圍賽第3圈B組兩戰全敗，如要爭入決賽周，明晨在阿聯酋中立場對越南隊非勝不可。中國傳媒賽前疑謠傳敵帥批評，「國足體能只足夠應付半小時比賽」，但其後引述越南媒體否認說法。

內媒謠傳越南主帥嘲體能不足

多個中國傳媒昨均引述《廣州日報》，指越南隊的韓籍主帥朴恆緒看過國足上周友賽打和敘利亞隊後認為，「對手只能堅持30分鐘，如果越南隊能頂住前30分鐘進攻，有希望贏球」。相關報道引起網民廣泛迴響，但越南方面稱球隊近日操練後，都只有球員受訪，朴帥在賽前記招前未曾表態，笑稱陸媒「越位」。

國足過去6次正式比賽對越南隊全勝，陣前亦有守將張琳芃傷癒，令球隊制空優勢更明顯。越南隊近年冒起，世界排名現只低中國隊20位，今夏更首次出線世盃外亞洲區12強，但在B組仍未開齋，今輪有外流日職的門將鄧文林、中場阮仲煌等因傷退隊，獲重召的首席射手阮公鳳則料後備登場。

日本征沙特 南野拓實歸隊

上月小勝國足的日本隊，則會作客兩戰全勝的沙特阿拉伯隊，後衛吉田麻也、中場南野拓實等旅歐球員均已歸隊。沙特今年只曾對越南隊失球，但在次圈外圍賽攻入6球的翼鋒沙林艾達沙里缺陣。