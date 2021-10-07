盧卡古鬥法誓破無冕宿命 歐國聯領銜鬥比軍 麥巴比認被上馬傳聞分心

比利時vs.法國 開電視77台、有線601/661台 明晨02：45直播

比利時隊自2018年開始便當球壇「一哥」，卻始終無法在國際大賽登頂，先在當年的俄羅斯世界盃4強不敵法國，今夏歐洲國家盃8強又被最終成為盟主的意大利隊淘汰，相隔3個月再迎染指冠軍的機會，明晨惡鬥法國隊。盧卡古賽前盼與隊友一起，為這「黃金一代」國家隊破天荒奪標。他說：「幸運地，我很早便展開國際賽生涯，現已28歲，這12年間經歷高低潮，但作為一支國家隊，就須繼續成長。我的目標是每場國際賽都能勝出和摘冠，亦覺得球隊在歐國聯表現出色，這將有助我們在明年卡塔爾世盃再闖高峰。」

近5戰食白果 盧卡古盼世盃闖高峰

然而，盧卡古今季回巢車路士，雖即在英超和歐聯獨取4球，惟近5次披甲無入球和助攻，同時比利時隊翼鋒夏薩特也為皇家馬德里上陣8次未開齋，只有1次助攻。雖然如此，隊友守將艾達韋列特仍對明晨之戰充滿信心，「我期待能將法國隊前鋒基沙文及基利安麥巴比看管得貼貼服服。為贏得冠軍，我們會竭盡所能」。

PSG促皇馬停止炒作轉會

華拉尼：順境逆境互相支持

法國隊方面，今季返回馬德里體育會的基沙文延續在巴塞隆拿的頹態，七度上陣只曾在歐聯對手AC米蘭身上入1球。巴黎聖日耳門（PSG）鋒將麥巴比雖也有4個法甲入球，但近6仗「食白果」，他承認受盛傳轉會皇馬拖累，「我為這事件浪費不少精力，它令人厭倦」。皇馬會長皮里斯前天因應麥巴比公開求去，表示有信心在明年冬季轉會窗成事，PSG體育總監李安納度昨日表達不滿，「這已延續兩年，我須提醒轉會窗已關閉，皇馬不能老是這樣，必須停止」。

勢獲第50頂喼帽麥巴比又指，今夏在歐國盃16強互射12碼「宴客」，導致法國隊出局後，為自己被稱為猴子感震驚，故此需要支持，副隊長華拉尼說：「無論法國隊處於順境或逆境，球員都會互相支持，不會讓球員無助，這是球隊不變的哲學。」