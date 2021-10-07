體壇快訊：南華滿貫闖銀牌勝方決賽

英銀牌車手懷孕征東奧

英國隊單車主力比嘉今年8月於東京奧運，奪得場地單車女團追逐賽銀牌，上月還公布將投入公路賽兩年，但昨在社交網表示將為人母，並稱原來東奧時已懷孕。27歲的她在2016年奧運奪金，兩年前透露因患子宮內膜異位，一度想過掛車，終在東奧伙媽媽級車手祖芝等隊友摘銀。

鯨魚日聯盃先拔頭籌

日本聯賽盃昨展開4強首回合，日職「四哥」名古屋鯨魚主場迎戰勢頹的FC東京，憑柿谷曜一朗、木本恭生及馬迪奧斯杜斯山度士建功，以3：1擊敗有艾達頓杜斯山度士補時破蛋的客軍，先拔頭籌。大阪櫻花則以1：1逼和主隊浦和紅鑽，下周日挾作客入球轉戰次回合。

拉度簡露獲英前一哥輔助

18歲英籍網球新星拉度簡露上月稱霸美國公開賽，以外圍賽女將身分寫下大滿貫歷史，未幾便宣布辭退教練Andrew Richardson。她周五持外卡出戰印第安韋爾斯公開賽前，證實與英籍前一哥Jeremy Bates合作，但只屬兼職形式，亦不急於尋找正式教練。