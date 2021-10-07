港超10‧23開鑼 傑志東方打頭陣

相隔一季復辦足總盃

傑志於本月23日在旺角大球場大戰東方，第三循環的爭標組及今季由護級組改名的「挑戰組」，則由明年5月15日至29日舉行。至於停辦一季的足總盃今季復辦，8強於下月27及28日舉行，決賽於明年2月13日上演。傑志上季在港超「爭標組」最後一仗擊敗東方封王，兩隊在上月22日菁英盃今季首次碰頭，最終踢成1：1和氣收場。足總亦公布8隊主場編配，新軍香港U23與晉峰共用青衣運動場，標準流浪則維持選擇斧山道運動場。

此外，理文下周四出發烏茲別克，備戰10月20日舉行的亞協盃跨區決賽，球隊下周四在菁英盃對標準流浪的賽事，與前一天冠忠南區對香港U23的賽事對調。理文返港及完成隔離後，下月中才再有本地賽事。

鄭兆均孫銘謙等10將獲足總發獎學金

足總亦公布「香港足球總會職業足球員獎學金計劃」2020至2021學年球員名單，包括鄭兆均、孫銘謙、何振廷、談樂軒、袁皓俊等10人。計劃為現役及退役球員提供獎學金，獲選者最多可獲4.21萬，資助為期最長4年，需用於學費。