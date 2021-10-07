41歲加素爾退役 憶高比哽咽 湖人勢榮休戰衣

5戰奧運「圓滿終結」

加素爾上周已預告會在巴塞隆拿舉行記者會，昨在其弟馬克加素爾與多名西班牙球員見證下，表示之前兩年長期養傷，已考慮退役，今年能重返母會巴塞及第5次出戰奧運，是圓滿終結，但提到湖人前隊友高比拜仁時一度哽咽，說：「我很希望他今日能到場，但人生有時總會不順遂。他教我怎樣成為更好的領導者，我一直當他是兄長。」

火警鐘誤鳴 灰熊公鹿季前賽腰斬

加素爾以2001年選秀第3名加入NBA，2008年由孟菲斯灰熊轉投湖人，伙高比及名帥「禪師」積遜連續兩季贏得總冠軍。高比在2017年成第8位獲封存球衣號碼的湖人名宿，去年初因直升機空難離世。

新季NBA本月18日開鑼，灰熊在昨日主場出戰季前賽，原本完第3節前以87：77領先密爾沃基公鹿，但因火警鐘誤鳴令球員撤離，雙方無意再熱身復賽，聯盟要腰斬賽事。後日迎戰公鹿的布魯克林籃網，續有主將艾榮未接種疫苗，昨無法在紐約市與球隊操練及比賽。報道稱籃網仍未決定情况持續的話，會否裁走艾榮，還是容許對方只在作客比賽時加入球隊，主教練拿殊就表明不會遷移訓練基地。

另外，NBA公布30隊總經理的賽季成績預測，湖人及籃網成為新季奪標熱門，籃網另一主將杜蘭特會力壓達拉斯獨行俠的盧卡當錫，成為常規賽最有價值球員。