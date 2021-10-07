料年涉4000萬 目標5年內名額倍增 增資源助退役運動員

《施政報告》體育發展一欄提及香港體育學院新設施大樓，特首林鄭月娥表示在立法會的撥款配合下，可爭取在2024年中期完成工程；政府亦與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億，藉運動科學及醫學研究，提升運動員在國際賽的表現。唯一新措施為擴展「退役運動員轉型計劃」，目標5年內將參與計劃的退役運動員人數增加一倍。計劃於3年前推出，本年度逾70人因而受聘於合資格學校及體育機構，以推廣體育及發展具潛質運動員。已退出單車港隊多年的2010年亞運銀牌得主楊英瀚，還有壁球前世青一姐何嘉寶掛拍後，均有透過計劃任學校體育推廣主任。

本年度70人參與計劃

政府消息人士預計，計劃下運動員薪金全數由政府支付，約八成人獲安排到學校推廣體育，約兩成人到體育總會就職，月薪約2萬至2.4萬，視乎該運動員年資而定，並預期退役運動員轉型計劃將能提供140個名額讓退役運動員參與，即料支出4000萬。港協暨奧委會設有「香港運動員就業及教育計劃」，該會昨回應稱將繼續積極與政府配合，為退役運動員提供多元化發展機會。

《施政報告》亦談及設立文化體育及旅遊局，香港體育學院主席林大輝昨發新聞稿稱，感謝特首銳意提升體育運動的地位，但認為獨立設立「體育發展局」，更能有效推動香港體育運動發展。

風帆教頭喜見獲保證訓練基地

政府於7月底公開招標，邀請私營機構在已復修的石澳石礦場，設計、建造和營運一個供市民享用的水上運動中心，當中包括為體院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施。《施政報告》提及，政府預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於5年內全面投入運作。從港隊主力轉型總教練多年的陳敬然，憶述港隊早在1996年起已有此盼望，「約在2000年，港隊租用香港航海學校部分地方作基地，但地方較細，現在經過廿幾卅年，這麼多代人努力，政府聆聽我們的需要，予我們專屬訓練場地，當然值得開心」。

料與海外代表隊規模相近

李麗珊一代港將於赤柱訓練，今代港將鄭俊樑與陳晞文今年備戰東京奧運，則因風勢水流及場地問題，移師大美督訓練，但一直未有專屬訓練場。陳敬然表示自東奧後了解，石澳設施有存放教練船、風帆等倉庫，亦有簡單的運動員休息室，與其他海外代表隊基地規模接近。他亦提到粵港澳承辦2025年全運，期望石澳場地若成為全運賽場，港隊可乘主場之利爭取佳績。

（2021年施政報告）