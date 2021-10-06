阿巴謙意甲重生獲英格蘭重召

英格蘭隊下周出戰兩場世界盃外圍賽，分別作客安道爾隊及主場對匈牙利隊，大軍成員昨到國家隊訓練基地聖佐治公園球場報到及展開集訓。「三獅」上周公布的23人名單中，車路士領隊杜曹曾表明列斯占士仍在康復，但他最終因傷退隊。譚美阿巴謙近年在車路士未受重用，今季轉投意甲球隊羅馬後，各項賽事上陣10場入4球交出3次助攻，他對上一次為英軍上陣為去年11月中。而英軍昨晚再有列斯聯中場加雲菲臘斯因傷退隊，補選修咸頓隊長禾特普斯。

另外，西班牙《每日體育報》昨頭版報道，巴塞隆拿於明年1月冬季轉會窗開啟後增兵，目標包括續有入選英軍的26歲前鋒史達寧，報道稱這名曼城球星今夏有意轉投巴塞，但未能與曼城達成共識。史達寧今季為「藍月」上陣10場僅入1球，6次是後備入替。

卡塔爾世盃研未打針球員安排

而接種疫苗意願續在英球壇掀熱議，英國《每日郵報》引述消息稱，最少5名三獅球員拒絕打針。美聯社昨報道，國際足協正與卡塔爾當局商討，未接種新冠疫苗的球員若曾確診或賽前檢測陰性，會否獲准參戰明年底的卡塔爾世界盃。當地政府今年6月公布，球迷必須完成接種疫苗才可入場觀戰，但未公布球隊人員措施。