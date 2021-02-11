麥巴比批PSG阻離隊 1月或投皇馬

皇馬會長冀「事情圓滿解決」

麥巴比與PSG的合約將在明夏屆滿，22歲的他今夏要求轉會，皇馬曾最高報價2億歐元（約18億港元）斟介。他稱原本以為這筆轉會費足令PSG尋找替代球員，各取所需，又特別澄清，「我不感高興的是8月尾才傳出我想離隊的消息，事實上我在7月已向球會交代」。被問到為何想離開，他說：「我覺得在法甲7年，要做的都做了，這段歷險旅程時間差不多，離開是理性的下一步。」

稱美斯非去留考慮因素

麥巴比否認曾多次拒絕續約，亦不會與PSG就轉會問題翻臉，會認真履行最後數個月合約。不過，他強調不會因突然的事件如美斯加盟，而改變球員生涯決定，又認為自己「距離續約留隊非常遙遠」。他在訪問中又承認上月一場聯賽，以「流氓」指摘尼馬不傳球，但稱只是一時之氣，兩人已和好。他亦否認在法國隊與基奧特不和，稱歡迎對方續力爭打破隊史入球紀錄，但在歐洲國家盃失利後，曾想過暫別國家隊。