麥巴比批PSG阻離隊 1月或投皇馬

【明報專訊】法國隊球星基利安麥巴比今夏經歷轉會風波，但最終留效巴黎聖日耳門（PSG），未能轉會皇家馬德里。他近日接受法國《隊報》及RMC電台訪問時承認，早於7月底申請轉會，暗批球會採拖字訣，又表示美斯現時加盟PSG，並不會是他回心轉意考慮續約的因素。皇馬會長皮里斯則對明夏簽入麥巴比感到樂觀，「我們希望到明年1月1日，事情會圓滿解決」。
皇馬會長冀「事情圓滿解決」
麥巴比與PSG的合約將在明夏屆滿，22歲的他今夏要求轉會，皇馬曾最高報價2億歐元（約18億港元）斟介。他稱原本以為這筆轉會費足令PSG尋找替代球員，各取所需，又特別澄清，「我不感高興的是8月尾才傳出我想離隊的消息，事實上我在7月已向球會交代」。被問到為何想離開，他說：「我覺得在法甲7年，要做的都做了，這段歷險旅程時間差不多，離開是理性的下一步。」
稱美斯非去留考慮因素
麥巴比否認曾多次拒絕續約，亦不會與PSG就轉會問題翻臉，會認真履行最後數個月合約。不過，他強調不會因突然的事件如美斯加盟，而改變球員生涯決定，又認為自己「距離續約留隊非常遙遠」。他在訪問中又承認上月一場聯賽，以「流氓」指摘尼馬不傳球，但稱只是一時之氣，兩人已和好。他亦否認在法國隊與基奧特不和，稱歡迎對方續力爭打破隊史入球紀錄，但在歐洲國家盃失利後，曾想過暫別國家隊。