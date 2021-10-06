意軍誓再屠牛闖決賽 文仙尼:備戰更勝歐國盃 主力缺陣現暗湧

意大利vs.西班牙 開電視77台、有線601/661台 明晨02：45直播

柏迪缺陣 17歲加維或演處子戰

意大利今夏與西班牙在歐國盃4強加時賽和1：1，終憑當拿隆馬撲出艾華路莫拉達的12碼而晉級，球隊該仗控球率不足三成，文仙尼稱是在歐國盃以至37場不敗走勢最難的一場比賽，「他們盤扭技術嫻熟，我們當時無法跟上，但今次就會不同了，我們已準備不同取勝辦法」。

傷兵問題是這次形勢會否逆轉的一大關鍵，西班牙隊就算不計本身落選的佐迪艾巴等，已先後有柏迪、馬高斯洛蘭迪退隊。巴塞隆拿17歲新星加維首度入選並獲分配9號球衣，有望打破隊史最年輕上陣紀錄，但某程度也反映球隊創造力貧乏，至於佐治高基等工兵，也不見得能搶贏佐真奴領銜的意軍中場。

意軍兩中鋒避戰 恩斯治尼料客串

雙方球員比賽狀態亦有分野，西班牙《阿斯報》指出客軍中前場球員之一，在球會屬正選主力的只得5人，費倫托利斯與沙拉比亞似乎難予人信心。反觀意軍當日較弱的左後衛一環，隨着艾馬臣柏美尼外借里昂獲重用，國際米蘭的費達歷高迪馬高亦冒起，今次透過補選首獲徵召，似乎有望填補史賓亞蘇拿重傷的空缺。

然而，意大利隊今次亦缺少恩莫比尼及比洛迪兩大射手，有傳或與西班牙隊同樣打無鋒陣，以恩斯治尼客串中鋒，不見得多出的控球機會能轉化為攻門。如再要互射12碼分勝負，或以意軍稍佔上風，特別是當拿隆馬職業生涯44次面對中目標的極刑撲出15次，5次互射12碼均勝出。這名22歲門將表示雖然仍在新東家巴黎聖日耳門爭正選，但料不影響自己在國家隊的地位，今仗自離開AC米蘭後首度重返聖西路球場，他亦希望不受AC米蘭球迷指摘為叛徒，「我很興奮能返米蘭，希望不會被喝倒彩，因為我一直都為『紅黑軍』付出所有……在歐國聯4強戰，希望球迷會幫助到我們」。意國球場現時入座率上限為一半，當地計劃月中提高水平至75%，至年底前完全重開看台。