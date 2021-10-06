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2021年10月6日星期三
杜李配亞洲賽女雙摘銀 締港乒隊史最佳 放眼下月世界賽
香港U23初戰言和 全隊僅16人 賽前始埋班即取分
雲尼亞里返英超接掌屈福特
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港女子棍網隊馬提亞盃摘季
體壇快訊：南華東方爭入銀牌勝方決賽
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意軍誓再屠牛闖決賽 文仙尼:備戰更勝歐國盃 主力缺陣現暗湧
麥巴比批PSG阻離隊 1月或投皇馬
阿巴謙意甲重生獲英格蘭重召
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【明報專訊】（請看附圖）
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